"Amsterdam Beach"

George is een rasechte Amsterdammer en woont inmiddels 11 jaar in Zandvoort. Hij voelt zich er helemaal thuis en vindt dat zijn woonplek gewoon Zandvoort moet blijven heten. "Dat is ooit een keer de wereld in geslingerd door een marketingbureau. Het dondert toeristen niet of het Zandvoort of Amsterdam is. Het doet ze geen moer, die naam." Er wonen volgens George veel Amsterdammers in het dorp. "Ook zij vinden het niet leuk. Ik ben trots op Amsterdam. Maar hier is het Zandvoort aan Zee of Zandvoort."