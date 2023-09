Gerrit van der Puijstraat

Jelle woont al een lange tijd in Sloten, volgens hem meer een dorp dan een stad. We ontmoeten hem in zijn raam waaruit hij eens in de week focaccia's verkoopt. Hiermee is hij begonnen tijdens de pandemie. "Niemand mocht weg en je hebt in de buurt niet heel veel meer dan de standaard bakker. Mensen moesten een heel end weg om lekker eten te halen. Toen ben ik maar wat foccacia's gaan bakken." En niet zomaar een focaccia: "In heel Italië maken ze verschillende soorten, maar de traditionele Liguriaanse is het beroemdst: foccacia Genovese. " En waarom heeft Jelle gekozen voor deze specialiteit? "Het is lekker, eenvoudig en feel good food". Jelle laat ons zien hoe de perfecte foccacia wordt gemaakt.

FC Amsterdam bestaat al 40 jaar niet meer, maar Wim is nooit minder van zijn club gaan houden. De voetbalclub bestond van 1972 tot 1982 en toen was hij al groot supporter. "Ik ben er altijd naartoe geweest. Van het ontstaan tot het eind." Zijn liefde voor de club zie je terug op zijn zolder, oftewel museum. Wim heeft een enorme verzameling aan archiefmateriaal en FC Amsterdam-objecten. Wat maakte de club nou zo bijzonder? "FC Amsterdam was een volksclub. Ajax had een beetje een opschepperig, poenerig imago en FC Amsterdam was daar het tegenovergestelde van. Het was gewoon een gezellige club." Want, zoals het motto luidt: "Humor is het karakter van de ploeg."