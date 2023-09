De geschiedenis van de Volgermeerpolder bespreken we met freelance boswachter Inga, vriend van het programma. Jarenlang hebben verschillende bedrijven hier in de Volgermeerpolder chemisch afval gedumpt. Enorme giftige en kankerverwekkende stoffen, “en dat afval ligt nog steeds hier onder onze voeten.” Gelukkig hoeven we ons nu geen zorgen meer te maken volgens Inga. De vervuilde grond is goed ingepakt zodat het gif niet meer naarboven komt.

Aan de rand van de Volgermeerpolder heeft Janette al 26 jaar een manege. Toen ze hier begon lag de Volgermeer er nog enorm vervuild bij. Het gebied was afgezet met grote hekken. "Ik wist wel dat daar troep lag, maar van kleins af aan wist je niet beter, je dacht er niet over na.” Nu ligt de Volgermeer er echter prachtig bij voor wat paardenritjes.

Boer Klaas heeft samen met zijn vrouw een boerderij langs de Volgermeerpolder: Corrie's Hoeve. Klaas is aan het werk vandaag dus we lopen met hem mee naar zijn koeien in de wijde. Hij woont hier al 43 jaar en kent de vuilnisbelt nog uit zijn jeugd. “Er werd gezocht door jongens naar onderdelen van brommers en fietsen.”