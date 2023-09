In de eerste aflevering na de zomerstop is AT5's cultuurkanon Nadine in het Flevoparkbad waar je met een biertje op je opblaaskrokodil kan kijken naar een klassiek concert. Ook is ze bij de Amsterdam City Swim waar fanatieke honderden zwemmers geld inzamelen voor onderzoek naar die vreselijke spierziekte ALS. En tot slot muziek, dans en mode tijdens de Africa Fashion Week. Het is allemaal te zien in de Cultuurmachine met Nadine.