Damsko: Aflevering 12

Een human interest programma met in de hoofdrol alledaagse, maar toch bijzondere Amsterdammers. Met in deze aflevering:

De Spot: Antonio Abbo aka MC Complicated is een housefanaat van het eerste uur, nu deelt hij zijn ervaringen in Our House

Heen en Weer: In deze serie volgt Damsko vrijwilligers en klanten van stichting Heen en Weer Centrum die minder mobiele Amsterdammers rondrijden. In deze aflevering maken we kennis met Nemi, die het leven van influencen achter zich liet en nu op de canta rijdt.

De Kaart: Sindhura komt uit een klein plaatsje uit Canada en vertelt wat ze het meest mist van daar.

Klein Onderhoud: Aloysius Renfrum installeert zijn zelf bedachte inbraakbeveiliging.