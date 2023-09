Damsko: Aflevering 14

Een human interest programma met in de hoofdrol alledaagse, maar toch bijzondere Amsterdammers. Met in deze aflevering:

De Spot: Renate Blonk-Witt staat al veertig jaar op de Dappermarkt in de bloemenstand.

Heen en Weer: In deze serie volgt Damsko vrijwilligers en klanten van stichting Heen en Weer Centrum die minder mobiele Amsterdammers rondrijden. In deze aflevering nemen we een kijkje in het leven van een van de klanten van de stichting, scheikundige en filosoof André Klukhuhn.

De Kaart: De Griekse Yannis kan niet echt wennen aan Amsterdam.

Klein Onderhoud: Kevin moet één laatste schroef aandraaien van zijn nieuwe wastafel, maar het wil maar niet lukken.