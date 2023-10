Damsko: Aflevering 15

Een human interest programma met in de hoofdrol alledaagse, maar toch bijzondere Amsterdammers. Met in deze aflevering:

De Spot: Hans Tulleners heeft een eigen bibliotheek in zijn huis van 16.000 boeken.

Heen en Weer: In deze serie volgt Damsko vrijwilligers en klanten van stichting Heen en Weer Centrum die minder mobiele Amsterdammers rondrijden. Deze keer kijken we achter de voordeur bij chauffeur Karin en leren we over haar motivaties om vrijwilliger te zijn.

De Kaart: De Schotse Liam Berry creëert een onafhankelijk Schotland op onze kaart.

Klein Onderhoud: Jonell klust samen met haar moeder Ligia, maar de muziek blijft uit. Ligia heeft het niet zo met de songteksten van tegenwoordig.