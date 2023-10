Damsko: Aflevering 16

Een human interest programma met in de hoofdrol alledaagse, maar toch bijzondere Amsterdammers. Met in deze aflevering:

De Spot: Jacquill Basdew is een zogeheten kunstintermediair. Hij kan trouwens ook genadeloos mooi zingen.

Heen en Weer: In deze serie volgt Damsko vrijwilligers en klanten van stichting Heen en Weer Centrum die minder mobiele Amsterdammers rondrijden. In deze aflevering vertelt klatn Henny Rasker over haar tijd als apotheker op de Zeedijk in de jaren '70.

De Kaart: De Canadese Emmylin heeft Nederlandse ouders, maar voelt zich op en top Canadees.

Klein Onderhoud: Annemarie wil een krukje repareren, alleen doemt er plots een ongenodigde gast op tijdens de klus.