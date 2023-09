Aankomend weekend is de Dam tot Damloop. Een weekend vol evenementen met als hoogtepunt de 10 Engelse mijl op zondag 17 september. Het grootste hardloop evenement van ons land zorgt die dag wel voor ernstige verkeershinder in de stad. Zo zijn onder andere de IJtunnel (beide richtingen), de Prins Hendrikkade en de Nieuwe Leeuwarderweg tussen 07.00 en 17.30 uur afgesloten. In Het Verkeer gaan we langs bij de verkeerscentrale en vertelt Jacco Marselis wat er bij zo'n afsluiting van tunnel komt kijken.