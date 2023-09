In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers uit alle hoeken van de stad. Vandaag zijn we op de NDSM-werf, waar in het verleden talloze schepen werden gebouwd en verbouwd. Tegenwoordig wordt er op allerlei andere manieren aan de werf gesleuteld, maar wat is er nog over van de oude scheepscultuur?

De overkant van het IJ biedt iets wat de binnenstad niet kent: ruimte. Mede hierom trekt de NDSM-Werf allerlei mensen die hier hun creativiteit kunnen uiten. Om dit alles in goede banen te leiden werd Stichting NDSM-werf in het leven geroepen. Tim Vermeulen, directeur van de stichting, vertelt ons hoe hij het zelf vindt om hier te wonen, maar ook hoe de werf er in de toekomst uit zal gaan zien: "Het oude karakter van de werf is er nog, maar inmiddels is er heel veel toegevoegd.”

Wim van Anen neemt ons mee naar de Hr. Ms. Mahu. Voorheen diende dit schip als mijnenveger en met dank aan enthousiaste vrijwilligers is deze flink opgeknapt en weer in goede staat. Nu kan de Mahu haar trossen dus weer los gooien, maar deze keer met hele andere doeleinden dan het ruimen van mijnen.