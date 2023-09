Is de explosiegolf in de stad te stoppen en wat te doen met de harde kern van Ajax na de rellen bij de Johan Cruijff Arena? Raadsleden Imane Nadif (GroenLinks), Daan Wijnants (VVD) en Fatihya Abdi (PvdA) gaan in AT5's Park Politiek met elkaar in debat over de veiligheid in de stad.