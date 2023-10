Concertpianist en Ruslandkundige Sara Crombach woont al zo'n 35 jaar in de Reyer Anslostraat. Ze speelt zowel in binnen- als buitenland en wordt geroemd om haar vermogen om het publiek te kunnen verrassen en ontroeren. Ze heeft zich gespecialiseerd in muziek uit de Sovjet-Unie:“Ik speelde veel met musici uit de Sovjet-Unie, dus ik vond het wel stoer om ook Russisch te kunnen praten.”

Iets verderop in de straat woont Digna Sinke. De regisseur en producent heeft net een Gouden Kalf in ontvangst mogen nemen en is daar natuurlijk erg trots op. Haar films, die ze zelf altijd "onmogelijke films” noemt, zijn bijna nooit commercieel. “Met de films die ik maak of produceer, valt eigenlijk geen geld te verdienen. Je moet er gewoon heel hard voor werken om ze te maken.”