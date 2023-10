Barkasstraat

Julia Roeselers woont met haar dochter in De Groene Gemeenschap: een groep bewoners die zo duurzaam mogelijk leeft. Julia is na haar studie gaan kraken en heeft eigenlijk altijd in kraakwoongroepen gewoond. Samen eten en samen delen zijn voor haar dus niet onbekend, vandaar dat ze zich ook heeft aangesloten bij deze woongroep. ”Iedereen heeft natuurlijk wel een beetje een andere schoonmaakstandaard, maar meestal gaat het goed het is hier wel een stuk leuker dan een studentenhuis.” In deze gemeenschap wordt er ook gezamenlijk gekookt met andere bewoners in de gezamenlijke keuken. Ze organiseren ook activiteiten in de buurtwoonkamer voor buurtbewoners die bijvoorbeeld Arabische lessen willen volgen.

De groene leguaan van Martin Russo is misschien wel de bekendste bewoner van de straat. Regelmatig staan er groepen kinderen voor zijn deur om te kijken naar de leguaan. Martin heeft altijd wel interesse gehad in hagedissen en dieren. Toen hij een keer geluk had in het casino liep hij onderweg naar huis langs een dierenwinkel en besloot hij om een leguaan te kopen. “Het was echt een impulsaankoop, ik zou het niet aanraden voor de mensen thuis.”