In het nieuwe Kunstenplan worden de nieuwe keuzes gemaakt voor het cultuurbeleid voor de komende vier jaar. Wethouder Cultuur Touria Meliani (GroenLinks) wil ruimte voor nieuwe makers in de stad, hoe gaat ze dat realiseren? En wat kan zij als wethouder antidiscriminatiebeleid en diversiteit betekenen voor de toenemende spanningen in de stad door de oorlog tussen Israël en Hamas?