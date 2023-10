Gevoel voor inrichting is Fleur Siedenburg met de paplepel ingegoten. Haar grootouders hadden voorheen een antiekwinkel en dat de passie in de genen zit is een understatement. Niet alleen heeft zij samen met beste vriend Guido Leguit al elders in de Spuistraat gewoond, maar hebben zij ook samen kunstgeschiedenis gestudeerd. Aan haar huis te zien is dat op haar lijf geschreven.

Aan passie voor kunst in de Spuistraat geen gebrek. Zo heeft Maarten Metz een wel heel bijzonder kunstwerk aan zijn muur hangen. Dit pronkstuk is een overblijfsel van de ontruiming van de tabakspanden en had daarom voor Maarten een speciale betekenis. Zelf woonde hij destijds namelijk al in de straat en heeft alles zien gebeuren. De liefde voor kunst deelt Maarten dan ook met zijn liefde Tadej Oblak, die als kunstenaar zijn eigen studio aan huis heeft.