Damsko: Aflevering 17

Een human interest programma met in de hoofdrol alledaagse, maar toch bijzondere Amsterdammers. Met in deze aflevering:

De Spot: Stephen Connell ziet Amsterdam al 36 jaar van een hele andere kant dan de rest van haar inwoners. Hij is namelijk dakreparateur.

Heen en Weer: In deze serie volgt Damsko vrijwilligers en klanten van stichting Heen en Weer Centrum die minder mobiele Amsterdammers rondrijden. In deze aflevering is er wat spanning in de canta. Chauffeur Jolita is het oneens met haar klant over waar de hoofdingang van het Westerpark is.

De Kaart: De geboren Texaan Blake zit er niet op te wachten ooit terug te keren naar zijn geboorteplaats. Hij probeert af te rekenen met het conservatieve gedachtengoed van het Zuiden van de VS.

Klein Onderhoud: Cees probeert in rap tempo zijn nieuwe kroeg af te krijgen, die een ode is aan wijlen Bob Fosco.