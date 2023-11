Damsko: Aflevering 19

Een human interest programma met in de hoofdrol alledaagse, maar toch bijzondere Amsterdammers. Met in deze aflevering:

De Spot: Rob van Delden werkte vroeger als seksperformer in de Casa Rosso, nu laat hij al zijn verhalen vastleggen.

DENNIS!: In een nieuwe serie volgt Damsko alleskunner Dennis Beyerinck. In deze aflevering neemt Dennis een videoclip op voor zijn nummer over de Jordaan.

De Kaart: De Japanse Shiori vindt dat Amsterdam erg lijkt op haar geboortestad Oita.

Klein Onderhoud: Ian wordt binnenkort oom en maakt een rammelaar van echt Amsterdams hout.