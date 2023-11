Aflevering 1: Kalasjnikovs en klavecimbels

We maken kennis met een aantal oudgedienden op het terrein. Arthur van Oest bijvoorbeeld, pionier in special effects die werkte met regisseurs als Dick Maas en Steven Spielberg. Of Lou Hermanides, zijn loods is tevens het clubhuis van Keep them Rolling, de vereniging die oude legervoertuigen van de geallieerden rijdend houdt. Maar ook Remy Reyers die al 25 jaar op het terrein woont en zijn huis en gezondheid bedreigt ziet met de nieuwbouwplannen van de gemeente.