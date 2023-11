Een Asterix-en-Obelix-dorp, een feniks die altijd weer uit zijn as verrijst. Jos Rees, voorzitter van de belangenvereniging van het terrein, heeft zijn geliefde plek vaak de dans zien ontspringen. Vijf jaar geleden wist de Museumtramlijn via de rechter de bouwplannen nog te dwarsbomen. Zou nu zo’n scenario zich opnieuw kunnen herhalen met buurman The British School die naar de Raad van State stapt?