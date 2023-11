Jan Schaeferpad

Van het griezelseizoen kan Richard wel genieten. Als auteur schreef hij een aantal spookachtige boeken, waaronder een boek over Amsterdamse spookhuizen. Door de zoektocht naar griezelige verhalen stuitte hij op de Vodu religie,die een vrij negatieve connotatie heeft, maar is deze wel echt zo griezelig? “Poppetjes met spelden hebben niets met de Vodu-religie te maken”, aldus Richard.

Wanneer je door de buurt loopt kan het je niet ontgaan dat er naast de straatnaamborden veel foto's hangen. Dit zijn de gezichten van verzetshelden uit de Tweede Wereldoorlog, die werkzaam waren voor de vrije pers. Monique heeft zich hier samen met een paar andere buurtbewoners hard voor gemaakt: "Het is heel mooi om te horen dat mensen in die tijd gewoon opkwamen voor de vrijheid en daarom is het belangrijk om de verhalen te blijven vertellen”, aldus Monique. Inmiddels is er ook een herdenkingskrant –en monument in de buurt verschenen.