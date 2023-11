In de uitzending komt onder meer de omstreden afbeelding uit het verkiezingsprogramma van Denk aan bod waar bij een tekening met regenboogvlaggen de tekst 'zullen we weer gewoon doen' staat. Verder gaat het over de afwezigheid van Denk bij de herdenking in de Tweede Kamer van de terreuraanslag van Hamas in Israël en over discriminatie op de huizenmarkt.