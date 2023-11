Volgens Volt is het hard nodig dat Europa meer bevoegdheden krijgt. Is lijsttrekker Laurens Dassen niet bang dat er dan juist weinig beslissingen genomen zullen worden, omdat Europa vaak verdeeld is en besluitvorming daarom dikwijls traag en stroperig verloopt? En het gaat ook over de grote tekorten aan middenhuurwoningen in de stad. Welke oplossingen heeft Volt daarvoor?