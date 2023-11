Zondag 19 november komt Sinterklaas weer aan in Amsterdam. De intocht, bestaande uit een waterroute en een route door de stad, heeft gevolgen voor de bereikbaarheid van de binnenstad. In Het Verkeer gaan we langs bij de verkeerscentrale van waaruit alle verkeerslichten worden bediend. Ook spreken we de organisatie over het programma en gaan mee het dak op met de Pieten die route aan het verkennen zijn.