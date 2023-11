Singel (Weesp)

We treffen Rebecca in ‘echt Nederlands weer.’ Dat is wel even een omschakeling voor haar, omdat ze net met haar gezin is teruggekeerd: “We hebben twee jaar lang in Australië gewoond, geen jas aan gehad, twee jaar lang in een korte broek gelopen. Ja, dat missen we.” Uiteindelijk moesten ze terug: “De immigratie heeft voor ons besloten dat mijn visum niet werd verlengd en dat heeft ons een dilemma bespaard.” Terug in Nederland helpt Rebecca weer cliënten in haar praktijk, gewoon bij haar in de achtertuin. Ze is rouwtherapeut en dat hoeft niet alleen over de dood te gaan. “Je kan rouwen om dat wat je kwijt bent geraakt, maar je kan ook rouwen om dat wat je niet hebt gekregen.”