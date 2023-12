Vrolikstraat

Lot is Qigong-lerares. Qigong is een Chinese bewegingsleer van zo'n 5000 jaar oud. Het is gericht op het rustig worden in je lichaam, het ‘werken met energie en helder worden’. “Ik heb dit geleerd van een Duitse vrouw die ineens riep, misschien is dit wat voor je omdat het ook heel goed is voor je gezondheid.” Volgens Lot kan Qigong ook ziektes genezen: "Met Qigong komen we bij bepaalde ziektes heel ver, bijvoorbeeld ook Parkinson.” Lot geeft een Qigong les aan Kiki en laat haar de 'Qi' voelen in haar handen.

Tessel produceert documentaires. Maar wat doe je dan precies? "Je bent een spin in het web, je bent overal betrokken, van a tot z". Tessel heeft net een documentaireserie gemaakt over butlers. Voor deze serie heeft ze tien weken lang mensen van over de hele wereld gevolgd die een cursus volgen tot butler in Zuid-Limburg. “Ja, dat vind ik het mooiste aan mijn vak, dat ik in werelden mag duiken die ik zelf niet ken.”