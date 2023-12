Chanoeka-viering, winst PVV en 750-feest op de A10

Donderdagavond was op verschillende plekken plekken de Chanoeka-viering, hoe staat het met de spanningen in de stad vanwege de oorlog tussen Israël en Hamas? In Amsterdam was grote bezorgdheid na de winst van de PVV tijdens de Tweede Kamerverkiezingen, waarom bracht burgemeester Halsema daarover een statement naar buiten een dag daarna? En er komt een groot feest op de ring A10 tijdens de Amsterdam 750-viering. Waarom is er voor deze plek gekozen?