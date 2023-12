Een uitzicht vanaf je dakterras over de Jordaan is voor velen een droom, maar voor Maaike en haar gezin is dit werkelijkheid. Als student verlangde ze er al van om in de Karthuizersdwarsstraat te wonen en nu is dat dan eindelijk gelukt. Haar advies? “Je moet het manifesteren.”

Wie zich afvraagt hoe een rasechte Jordanees eruitziet moet kennismaken met Wim, of zoals hij in de Jordaan beter bekend is: Willem de bakker. Deze naam heeft hij te danken aan de bakkerijen die hij voorheen in onder andere de Jordaan had. Ook kun je hem kennen van Café de Bel, waar hij als eigenaar wel eens bijzondere gasten over de vloer kreeg. "De Heineken-ontvoerders kwamen bij mij gewoon een biertje drinken.” vertelt hij. "Ik vroeg dan wel eens aan de wijkagent waarom hij niks deed, waarop hij dan zei dat zo lang ze hier binnen zitten ze geen kwaad kunnen doen".