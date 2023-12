Dit jaar hebben de makers van Het Verkeer opnieuw de straten van heel Amsterdam doorkruist. En of het nu regende, waaide, de zon genadeloos scheen, of de kou alles bevroor, de werkmannen stonden altijd klaar om onze verslaggevers te woord te staan. In de laatste uitzending van het jaar gaan we langs drie grote projecten in de stad mét een oliebol voor de harde werkers.