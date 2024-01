Clara Zetkinstraat

Nina De Lastigste tekende als eerste vrouwelijke rapper bij TopNotch: “Ik had altijd zoiets van die mannenverhalen zijn leuk, maar waar zijn die vrouwen die hun kant van het verhaal vertellen?” Ze wilde een ander perspectief geven op de hiphop industrie. Nina laat in de aflevering haar nieuwste muziek horen. Naast rapper is ze ook een fanatiek sneakerverzamelaar. Op de twee verdieping staan ongeveer 200 sneakers in dozen op elkaar gestapeld. Haar meest bijzondere exemplaar? De Air Max 1 AMS Parra behoren tot haar favorieten.

Bettemiek is een archivaris van het kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis Atria. Ze vertelt ons waarom we Clara Zetkin moeten kennen. Ze was een Duitse feminist die zich inzette voor vrouwenrechten en het vrouwenkiesrecht. Clara Zetkin heeft ook aan de wieg gestaan van Internationale Vrouwendag die we vandaag de dag nog steeds vieren.