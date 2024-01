Deze week spoeddebat over ingrijpen politie bij klimaatdemonstratie A10, weer posters met nep-informatie van de gemeente opgehangen in de stad en het Cornelius Haga Lyceum moet aan het einde van het schooljaar het gebouw aan de Naritaweg verlaten. Dat en meer in het AT5 Nieuws van dinsdag 16 januari, gepresenteerd door Fabiënne Mucuk.