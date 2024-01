Damsko: Aflevering 22

Een human interest programma met in de hoofdrol alledaagse, maar toch bijzondere Amsterdammers. Met in deze aflevering:

De Spot: Greet de Rooij komt al 83 jaar over de vloer bij het buurthuis Ons Genoegen in de Jordaan. Zelf is ze er al 65 jaar vrijwilliger en geeft ze er de kinderen muziekles.

Kronieken van Rob: In deze nieuwe serie vertelt Rob van Delden over zijn ongelooflijke levenservaringen. Deze aflevering gaat over de ingewikkelde relatie die hij met zijn moeder had, die als prostituee op de Wallen werkte.

De Kaart: Celine komt uit Frankrijk en vindt het eten in Amsterdam maar niks. Los van de bitterballen heeft ze liever haar eigen Franse Canard a la Moutarde

Klein Onderhoud: Christian moet de stoelpoot van zijn vriendin weer aan de stoel zien te lijmen, alleen heeft snapt hij helemaal niks van klussen.