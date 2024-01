Damsko: Aflevering 23

Een human interest programma met in de hoofdrol alledaagse, maar toch bijzondere Amsterdammers. Met in deze aflevering:

De Spot: Joyce is heks en doet onder andere handlezingen en tarot. Ze ging ooit leren handlezen om haar dochter, die in een totaal andere leefwereld zat, beter te leren begrijpen.

Kronieken van Rob: In deze nieuwe serie vertelt Rob van Delden over zijn ongelooflijke levenservaringen. Nadat hij als baby bij zijn alcoholistische moeder was weggehaald, bleef zij hun relatie verwaarlozen. Ook al groeide Rob op jn een tehuis van het Leger des Heils.

De Kaart: De Amerikaan Bret komt uit Colorado, en wekte vroeger als technicus bij de band ZZ Top. Hij verheugt zich op hun komt naar Nederland dit jaar.

Klein Onderhoud: Marjan is haar kapotte gordijn aan het repareren, terwijl ze vertelt over haar werk als docent voor kickboxtrainers.