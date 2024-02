Damsko: Aflevering 24

Een human interest programma met in de hoofdrol alledaagse, maar toch bijzondere Amsterdammers. Met in deze aflevering:

De Spot: Liesbeth is volgens haar een van de laatste echte medisch pedicures. Het vak schijnt uit te sterven en dat merkt ze aan haar overvolle agenda.

Kronieken van Rob: In deze nieuwe serie vertelt Rob van Delden over zijn ongelooflijke levenservaringen. Ondanks dat Rob zijn moeder en haar werk als prostituee haatte, belandt hij in de jaren ‘70 zelf als sekswerker in de Casa Rosso.

De Kaart: Ayoub is geboren in Marokko, maar opgegroeid in Italië. Volgens hem heeft hij het beste uit beide werelden gecombineerd in zijn leven.

Klein Onderhoud: Thijs is bezig met een kunstwerk te maken van op straat gegooide blikjes.