De politie heeft 10 medewerkers op non-actief gezet vanwege grensoverschrijdende WhatsApp-berichten. Is dit het topje van de ijsberg? Ook gaat het over festivals in de stad. Hoe kan de gemeente beter controleren of organisaties zich aan de vergunningsvoorwaarden en het maximaal aantal bezoekers houden? En wat verwacht burgemeester Halsema van een nieuw kabinet?