Cultuurmachine met Nadine #20

In 1996 begon een groepje straatmuzikanten met een liefde voor Jiddische muziek de Amsterdam Klezmer Band. Nu, ruim 25 jaar later, staan ze in een vol Paradiso. Met een nieuw nummer op een nieuw album, als ode aan de stad: 'Do it in Amsterdam'. En dat is niet het enige optreden dat we tijdens deze aflevering zien. Het Concertgebouw opende zijn deuren voor studenten die aan het leren zijn voor tentamens. Onder het genot van live muziek wordt er hard geblokt. Ook tapdansen komt aan bod tijdens de voorstelling Jazzcafe.