Eikenplein

Mark zal zelf nooit zeggen dat hij knikkerbanen maakt, hij noemt het kinetische kunst. Als hij de banen aanzet gaat van alles bewegen. Zijn kunstwerk Fences 2023 – een hommage aan Anton de Kom - is zijn grote trots. In dit kunstwerk heeft hij het ingedeukte hek van het voormalige Tropenmuseum verwerkt. "Dit ding is een soort symbool voor de veranderende omgang van de Nederlanders met het slavernijverleden." In het kunstwerk zijn stukjes hout verwerkt uit landen met een slavernijverleden.

Sander, ook wel bekend als dragqueen Lady Galore, heeft de kerstversiering nog hangen. Zestien jaar geleden is hij in de dragscene gerold. "Ik ben met de Lellebel meegegaan op een boot tijdens pride en toen was het een half jaar later ontploft en is het mijn werk geworden.” Sander zou niet zo snel in de wijk rondlopen als drag. "Of ik het nou durf of niet het heeft meer te maken met: wil ik mijn dag en mijn avond beginnen met discriminatie of met ruzie?