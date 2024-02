Toen Gert-Jan naar China ging om designertoys te ontwikkelen liep dit iets anders dan verwacht: het varkentje van porselein dat de kunstenaar had gemaakt verloor zijn neus en oren. Maar wanneer het leven je citroenen geeft, maak je limonade. Zo ontstond het idee voor de Phing-Things. Deze gipsen pinguïnbeeldjes werden het begin van een haast levend kunstwerk, dat op verschillende manieren voor verbinding weet te zorgen. “Dit is mijn manier om geluk te verspreiden”, aldus Gert-Jan.

Teyl is misschien wel de jongste spreker waar De Straten ooit bij langs is geweest. Hij laat ons kennis maken met boulderen, een sport die steeds populairder wordt. Anders dan bij wandklimmen gebruik je bij boulderen geen touw. Hoewel je lager bij de grond zit moet je jezelf wel zien te redden wanneer je valt. Voor deze topsporter in spe is dat geen probleem en dat werd ook door professionals opgemerkt. Teyl is ambitieus: “Later wil ik boulderen in het Nederlands team”.