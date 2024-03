Daan van Dijkpad

Op verschillende plekken in Amsterdam komen luistergroepen samen. Zo ook in het huis van Saskia. In deze groep delen buurtbewoners dagelijkse ervaringen van thuis, werk of uit de buurt. Ankie, een deelnemer van de luistergroep legt uit dat het belangrijk is dat er een keer serieus naar haar wordt geluisterd. "Ik hoef geen oplossingen, ik hoef geen adviezen, maar er wordt serieus geluisterd en dat is belangrijk." Alle deelnemers zitten bij elkaar, op de grond liggen regels met afspraken waaraan gehouden moet worden. Saskia bewaakt het groepsproces en stelt een thema aan de kaak. "Vandaag kwam een situatie naar voren: iemand komt op zijn of haar werk en de werkplek is na haar vakantie van vier weken overgenomen. En hoe voel je je dan als dat gebeurt?" Maar voordat ze goed naar elkaar gaan luisteren doen ze even een ballonnetje.

Sanna is jazzvocalist en -pianist. Ze heeft over de hele wereld opgetreden maar haar mooiste optreden was op North Sea Jazz. Naast haar werk als jazzartiest, geeft ze ook les aan studenten op het Conservatorium in Amsterdam. "Grappig genoeg was ik op mijn zeventiende naar Amerika geweest, toen miste ik juist heel erg het piano spelen, wat ik thuis deed (...) Toen wist ik dat ik iets met muziek moest doen." Daarna is Sanna op het conservatorium in Den Haag gaan studeren. Haar grootste droom is om ooit nog eens de New Yorkse jazzscene te ontdekken.

Pauline speelt vanaf haar zestiende American Football aan de Sloterweg bij de Amsterdam Cats. “Ik denk dat het een combinatie is tussen een hele harde sport en een strategische sport." Eén van de dingen die ze het leukst vindt, is dat er voor elk type persoon een positie is. Pauline is een echte linebacker, een verdediger dus. Ze laat ons ook haar helm zien. "Dit is één van de slechtste helmen die je kunt hebben, maar die dingen zijn behoorlijk prijzig."