Deze week zijn we met Het Verkeer bij de Piet Heinkade ter hoogte van de Czaar Peterstraat. Hier zijn werkzaamheden begonnen voor het aanleggen van een tijdelijk spoor voor tram 26. Daarom rijden er in maart en april vier weekenden geen trams. Projectmanager Bas Vroon legt uit waarom een tijdelijk spoor nodig is.