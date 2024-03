Heer Halewijnstraat

Twaalf jaar geleden verhuisde Adriana voor de liefde naar Nederland. In het dagelijks leven is ze veel bezig met taal. Ze geeft Spaanse les en leest veel boeken. Maar ze is nog niet uitgeleerd: “Ik wil eigenlijk ook nog Frans of Portugees leren." Haar lievelingsboek is Cien años de soledad (Honderd jaar eenzaamheid) van Gabriel Garcia Márquez, omdat het haar eigen cultuur zo mooi weergeeft. Ook zet ze voor ons een mooi plaatje op van haar favoriete genre, namelijk punk.

In een zoektocht naar het verhaal achter wie Heer Halewijn was, helpt Jacob ons op weg. De straatnaam is namelijk afkomstig uit een Middeleeuws lied en blijkt erg omstreden. Jacob vertelt: “De ballade gaat eigenlijk over een seriemoordenaar (...) Als de commissie zou weten wie Heer Halewijn was, was de naam er nooit doorheen gekomen.” Natuurlijk moet de feitelijkheid van het lied met een korreltje zout worden genomen, maar Jacob lacht toch bij de gedachte dat er daadwerkelijk mensen vroeger op deze krankzinnige teksten hebben gedanst. Het lied geeft volgens Jacob een kleine inkijk in de geest van de mensen van toen.

We vervolgen onze weg naar de aangelegen kinderboerderij, waar rondrennende schapen en geitjes de lente al in hun bol lijken te hebben. Jennifer komt ons tegemoet lopen met haar ezel Lot. Ze vertelt over haar liefde voor ezels: “Ezels zijn heel slim, ze horen mijn auto aankomen en dan gaan ze al balken.” Het verzorgen van de boerderijdieren doet ze niet alleen. Zo vertelt haar collega Silvester dat ze zich samen inzetten voor een groene en duurzame leefomgeving voor de dieren.