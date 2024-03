Gesprek aan de Amstel | Murat Isik

Murat Isik (1978) is een Nederlandse schrijver van Turkse komaf. Met zijn boek 'Wees onzichtbaar' won hij in 2017 de Libris Literatuurprijs en in 2019 schreef hij het boekenweekgeschenk. Onlangs kwam zijn nieuwe boek 'In de mist van Golden Gate Park' uit, waarover hij met presentator Kemal Rijken in gesprek gaat. In het diepte-interview hebben ze het over Isiks jeugd in en beleving bij de Bijlmermeer, zijn schrijverschap en karaktertrekken, en de manier waarop hij gezien wil worden. Moet Isik zich bijvoorbeeld (nog steeds) bewijzen? Ook spreken ze over hoe Isik voor anderen, onder wie Turks-Nederlandse jongeren, een voorbeeld kan zijn en hoe het lukt hen te inspireren.