Moet er in Amsterdam een reclameverbod komen voor producten die bijdragen aan de klimaatcrisis? Anke Bakker (Partij voor de Dieren) en Jenneke van Pijpen (GroenLinks) lichten hun voorstel toe om een klimaatvriendelijk reclamebeleid te voeren. Süleyman Koyuncu (Denk) en Elise Moeskops (D66) gaan in debat over het parkeerbeleid in de stad. En ondervoorzitter van de raad Kune Burgers (VVD) over de toon van het debat en de verbouwing van de raadszaal.