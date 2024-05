Damsko: Aflevering 36

Een human interest programma met in de hoofdrol alledaagse, maar toch bijzondere Amsterdammers. Met in deze aflevering:

Gozers: De negen buurtbewoners die hun stamkroeg in de Rivierenbuurt overnamen, hebben een probleem. Handhaving heeft hun terras op het plein ontruimd. En er is iemand in de buurt die constant officiele klachten indient bij de gemeente over geluidsoverlast. In deze laastste lange extra lange aflevering van Gozers zien we hoe het de negen mannen vergaat vlak voordat het terrasseizoen begint.