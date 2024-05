Volt-raadslid Itay Garmy is Joods en pro-Israël en Denk-raadslid Sheher Khan is moslim en pro-Palestina. Ondanks hun verschillende achtergrond en hun verschillende mening over de oorlog tussen Israël en Hamas schreven ze een voorstel tot dialoog: Bekend maakt Bemind. In deze Park Politiek praten ze over hun initiatief en hoe ze aankijken tegen de bezettingsacties op de UvA afgelopen week.