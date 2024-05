Vossiussraat

In haar studio ontwerpt Tosca kleding en de ruimte hangt dan ook vol met kleurrijke werken van haar hand! Van de high-end fashion in Parijs tot de kledingproductie in Shanghai: werken in de mode bracht Tosca over de hele wereld. Maar wat is mode nou eigenlijk? Tosca: “Mode is eigenlijk, vind ik, een vertaling van de maatschappij en het tijdsbeeld.” Zelf onderzoekt ze met haar mode voornamelijk wat kleding doet met je zelfbeeld.