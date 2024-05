We zijn weer terug bij de Odebrug. De brug gaat vandaag aan het einde van de dag na ruim een jaar werkzaamheden weer open voor al het verkeer. Er is meer ruimte voor fietsers en voetgangers doordat er één rijbaan is weggehaald . In Het Verkeer spreken we omgevingsmanager Ismay de Vries over de nieuwe verkeerssituatie.