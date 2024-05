De woongroep van Katrien bevindt zich in een dubbel herenhuis, waar vroeger een politiebureau zat. Zijn daar nog sporen van te zien? Katrien vertelt: “Ik kan het me eigenlijk niet echt voorstellen, dit gebouw ademt nou niet echt politie(..)Alles aan dit gebouw ademt vrijheid: de huur, de mensen en de tuin." Bij een kijkje in Katriens tuin valt gelijk iets op: er staat een bad! Dit heeft Katrien ooit van haar beste vriendin gekregen, die toen de hele tuin hadden versierd met vlaggetjes en kaarsjes. Hoewel het haar cadeautje was, maken al haar huisgenoten er graag gebruik van.

Bij Bob stappen we binnen in zijn woonkamer, waar vroeger zijn huisartsenpraktijk zat. Hier heeft Bob tot aan zijn pensioen bijna veertig jaar patiënten ontvangen. Tegenwoordig woont Bobs familie boven hem. Dat zijn kleinkinderen elke dag de deur bij opa en oma platlopen maakt van hem een gelukkig mens. Bob wordt ook gelukkig van zingen, namelijk bij het Ouderen Songfestival: “Alleen al als je daar staat heb je eigenlijk al gewonnen.”

Bob zwaait ons uit op straat als we binnen gaan bij Nyaki. Ze heeft voor ons cacao gemaakt, een drankje waar je volgens Nyaki de waarheid van gaat spreken. We lopen door naar de serre, waar ze vertelt over het bijzondere werk dat ze nu doet. Nyaki helpt mensen namelijk met het starten van hun spirituele reis: “Eigenlijk is dat een reis naar binnen, dichter bij jezelf.” Dit doet ze onder andere door het geven van cacao- en klankschalensessies. We eindigen de aflevering dan ook liggend op de bank, waar presentator Ravi mag genieten van een reinigende klankschalensessie.