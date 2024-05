Kunstpaus en zelfbenoemd 'cultuurfixer' Rob Malasch presenteert vanuit Paradiso een gevarieerd en dynamisch programma. Dit keer komen - onder meer -een cross-over met Mieke Stemerdink en een klassiek strijkerskwartet voorbij. Maar ook: horsmakreel en sushi uit IJmuiden, gordijnen voor de buitenkant van een gebouw en de punkgeneratie in de poptempel. Het is zoals kunstenares Marlene Dumas ooit zei over Malasch: "Je weet nooit wat Rob precies aan het doen is."