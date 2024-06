Gesprek aan de Amstel | Eric van der Burg

Eric van der Burg (1967) is demissionair staatssecretaris Migratie en Asiel en Tweede Kamerlid voor de VVD. Hij groeide op in Amsterdam Zuidoost en zat tussen 1987 en 2019 in de Amsterdamse politiek, onder meer als wethouder Zorg, Welzijn, Sport en Grondzaken. Zijn politieke vorming vond plaats in de hoofdstad. Hier leerde hij de kneepjes van het bestuursvak. De VVD'er kreeg later als staatssecretaris de Spreidingswet door het parlement, die weigerachtige gemeenten en provincies uiteindelijk oplegt hoeveel asielzoekers zij moeten opvangen. Met presentator Kemal Rijken blikt hij in Gesprek aan de Amstel terug op die periode en over zijn leven in de politiek.