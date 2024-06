Alexander Dumaslaan

Nancy wordt ook wel ‘de buurtmoeder van de Venserpolder’ genoemd. Toen Nancy tien jaar geleden naar de buurt verhuisde, viel het haar op hoeveel jongeren er woonden. Nancy: "Ik zeg altijd: ik heb twee biologische kinderen en meer dan honderd bonuskinderen.” Voor Nancy is het belangrijk om uit te dragen dat de jongeren er echt toe doen. De kracht van de Venserpolder? Dat is de warme samenwerking tussen iedereen in de wijk.

Dertien jaar geleden liep meester Dhieris zelf als kleine, rustige jongen rond op basisschool de Schakel en inmiddels staat hij hier elke dag voor de klas. Respect, rechtvaardigheid, gelijkheid en saamhorigheid zijn de speerpunten in de klas van Dhieris. Zijn leerlingen herkennen zich in hem en daardoor kan hij als meester echt een voorbeeld zijn voor hen. Op zijn TikTok deelt Dhieris de mooiste verhalen over het meester-zijn. “Ik wil laten zien hoeveel mooie talenten mijn kinderen hebben hier in de Venserpolder.” Met iedere leerling heeft Dhieris een persoonlijke band. Wat Dhieris het allerbelangrijkst vindt, is dat iedereen zonder vooroordelen beoordeeld wordt, op gelijke wijze.